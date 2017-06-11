«Азерсу»: Состав воды в поселке Тагиева отвечает нормам

2017-06-11 03:58 | www.apa.az | 3

ОАО «Азерсу» распространило информацию в связи с массовым отравлением в Сумгайыте. Руководитель пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы в беседе с APA-Economics сообщил, что сразу после публикации в СМИ соответствующей информации на место происшествия были направлены специалисты госпредприятия, которые незамедлительно приступили к проверке: «В поселке Тагиева и в соседних районах были взяты несколько образцов. Предварительная проверка не выявила каких-либо изменений в составе воды, жидкость соответствует нормам и стандартам. Несмотря на это, продолжаются исследования и проверка».

А.Джабраиллы добавил, что обеспечение водой поселка Тагиева осуществляется по водопроводу из Хачмаза: «Население думает, что водоснабжение осуществляется из Джейранбатанского озера. Но это не так. Вода поступает в данный поселок из Хачмаза. Водообеспечение Сумгайыта, поселка Джейранбатан и части Абшеронского района также осуществляется посредством данного водопровода. Однако, интересно, что инцидент зарегистрирован лишь в одном месте».