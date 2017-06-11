Катар позволил остаться гражданам государств, разорвавших дипотношения

2017-06-11 04:14 | www.trend.az | 3

Гражданам стран, которые разорвали дипломатические отношения с Дохой, разрешено остаться в Катаре в соответствии с действующим законодательством, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как говорится в заявлении катарского МВД, власти страны не предусматривают каких-либо изменений в своей политике по отношению к гражданам "братских и дружественных стран, которые разорвали дипломатические отношения или снизили их уровень вследствие враждебных кампаний против Катара".

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к решению присоединился ряд других арабских государств.