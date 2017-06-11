Между Лавровым и Тиллерсоном состоялась телефонная беседа

2017-06-11 07:15 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость урегулирования ситуации вокруг Катара путем переговоров и выразили готовность содействовать таким усилиям. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Обсуждались последствия разрыва рядом арабских государств дипломатических отношений с Катаром. Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон подчеркнули необходимость урегулирования разногласий переговорным путем и выразили готовность содействовать таким усилиям", — говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы российско-американских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов.