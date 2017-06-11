Турецкий лоукостер намерен запустить рейс Баку-Анкара (Эксклюзив)

2017-06-11 08:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турецкий лоукостер Pegasus Airlines намерен в скором времени запустить прямой рейс Баку-Анкара. Об этом сообщил Trend директор по продажам компании Эмре Пекесен.

По словам представителя компании, Pegasus Airlines будет работать в аэропорту Анкары с июня и сейчас компания работает над получением разрешений на запуск прямого рейса между Анкарой и Баку. Пекесен сообщил, что разрешение от Управления гражданской авиации Турции на запуск этого рейса уже получено, и сейчас компания ожидает аналогичного разрешения от Управления гражданской авиации Азербайджана.

"Если это разрешение будет предоставлено вовремя, мы планируем запустить рейс Анкара-Баку этим летом и, кроме того, соединить Баку с более чем 20 другими городами Турции, Европы, России, Ближнего Востока и Северной Африки, посредством рейсов с пересадкой в Анкаре", - сказал Пекесен.

Директор по продажам отметил, что Азербайджан всегда был и остается важным рынком для Pegasus Airlines.

По словам Пекесена, в последние пять лет компания хотела получить разрешение на прямые рейсы между стамбульским аэропортом Сабиха Гёкчен, где она базируется, и Баку. Однако, не смотря на большое желание и готовность турецкой авиакомпании наладить перевозки по этому направлению, наличие двустороннего соглашения между Азербайджаном и Турцией, разрешающего летать по этому маршруту только одному перевозчику от каждой страны, запустить данный рейс пока не удалось.

"Но наш запрос и желание работать по этому маршруту из Стамбула, по прежнему актуальны, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в надежде на более либеральное соглашение об оказании авиационных услуг, которое позволит осуществлять больше рейсов и работать большему количеству авиакомпаний, что, в результате, поможет в полной мере реализовать потенциал наших торговых и туристических отношений", - сказал Пекесен.

Он напомнил, что ранее Pegasus Airlines осуществляла прямой рейс между Стамбулом и Габалой. Однако, по его словам, из-за предпочтения пассажиров вылетать в Баку, это направление было не очень выгодным, и компании, к сожалению, пришлось закрыть этот маршрут.

Pegasus Airlines - турецкая бюджетная авиакомпания, флот которой состоит из 77 самолетов. В 2016 году компания перевезла свыше 24 миллионов пассажиров.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova