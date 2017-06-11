Президент Азербайджана поздравил филиппинского коллегу

2017-06-11 09:27 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Филиппин Родриго Дутерте.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Филиппины – Дня независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами будут всегда развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Филиппин – мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.