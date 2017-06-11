В Барде столкнулись грузовые автомобили: Есть погибший – ФОТО

2017-06-11 10:06 | www.oxu.az | 3

В Барде 1 человек погиб при столкновении двух грузовых автомобилей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Ляки. Автомобиль марки «Газель», управляемый жителем района Сулеймановым Зульфугаром Гусейн оглу 1961 г.р. врезался в едущий впереди грузовик Shacman, в результате на месте происшествия погиб пассажир «Газели».

Как выяснилось, что погибший во время аварии оказался сыном водителя «Газели» 16-ти летний Ясин.

По факту ведется расследование.

A.M.