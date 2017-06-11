В Турции пройдут массовые шествия

2017-06-11 10:04 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В Турции в годовщину попытки военного переворота пройдут массовые народные шествия, пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что шествия пройдут во всех крупных турецких городах.

Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и другие официальные лица страны примут участие в шествии.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.