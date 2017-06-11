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После экстренной посадки самолета в Кельне задержаны три человека

2017-06-11 10:38 | www.apa.az | 3

Самолет авиакомпании easyJet, следовавший по маршруту Любляна - Лондон, вечером 10 июня совершил посадку в аэропорту Кельна из-за трех мужчин, вызвавших подозрение у остальных пассажиров.

Как передает АПА со ссылкой на Deutsche Welle, пассажиры услышали, что мужчины вели разговор о террористической атаке.

Кроме того, они перевозили с собой “подозрительный рюкзак”.

Получив сигнал от пассажиров через бортпроводников, пилот самолета принял решение сесть в Кельне. Самолет был отправлен в безопасную зону аэропорта, а пассажирам пришлось покидать его по аварийным трапам. Вызвавший подозрение рюкзак был взорван немецкими специалистами, его содержимое в данный момент изучается. Трое мужчин были задержаны, их допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Остальные пассажиры вынуждены задержаться в аэропорту Кельна. Было решено проверить самолет на наличие взрывчатых веществ, для чего были задействованы специально обученные собаки. Согласно заявлению полиции, “режим работы аэропорта был нарушен на несколько часов”.

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