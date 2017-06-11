В Иране задержали еще шесть человек, причастных к атакам в Тегеране

2017-06-11 10:42 | www.trend.az | 3

Власти Ирана сообщили о задержании еще шести человек, причастных к нападениям Тегеране, жертвами которых стали 17 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Шесть человек, которые, разумеется, были связаны с терактами в Тегеране, произошедшими в среду, были определены и арестованы", — приводит агентство заявление главы минюста страны Алиакбара Гароуси (Aliakbar Garousi), цитату которого приводит агентство Fars.

Как сообщило ранее агентство Tasnim, иранская разведка заявила, что силы безопасности страны уничтожили главаря группы боевиков, спланировавшего атаки в Тегеране.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.