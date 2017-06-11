Голосование в первом туре парламентских выборов началось во Франции

2017-06-11 10:45 | www.oxu.az | 2

Голосование в первом туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента республики - началось в воскресенье во Франции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки в европейской части страны - голосование в заморских территориях проходило в субботу.

В общей сложности, по данным МВД Франции, на территории страны будут работать 67 тыс. избирательных участков. Борьбу за выход во второй тур ведут 7 877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

A.M.