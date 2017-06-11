В Азербайджане абитуриенты сдают испытательный экзамен

2017-06-11 10:59 | www.oxu.az | 3

Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит в 11 городах и районах республики испытательные экзамены для абитуриентов, желающих поступить в вузы по I-IV группам специальностей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ГЭЦ.

Экзамены будут проведены в Баку, Сумгаите, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране, Хачмазе, в целом в 30 зданиях.

Запись для участия в испытательных экзаменах проводилась посредством интернета. Регистрацию прошли 15 274 абитуриента. Экзамен начнется в 11:00.

За ходом экзаменов будут наблюдать 91 руководитель экзаменационного процесса и 929 преподавателей общеобразовательных учреждений.

A.M.