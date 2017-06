В Алма-Ате автобус протаранил восемь автомобилей (ВИДЕО)

2017-06-11 11:16 | www.trend.az | 3

Полиция Алма-Аты проводит досудебное расследование по факту ДТП с автобусом, протаранившим восемь автомобилей, в результате чего пострадали пять человек, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) города.

По данным полиции, утром в воскресенье водитель автобуса, не справившись с управлением, "допустил наезд на восемь автотранспортных средств, что были припаркованы на обочине дороги и находились на проезжей части", передает РИА Новости.

"В результате столкновения, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились около пяти человек. Точное количество пострадавших, а также их диагноз сейчас уточняется", — цитирует пресс-служба начальника управления дознания ДВД города Рустама Абдрахманова.

Полиция проводит расследование случившегося, назначен ряд экспертиз.