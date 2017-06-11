СМИ сообщают о возможной ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Раке

2017-06-11 11:28 | www.apa.az | 2

Главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по сирийской Раке.

Как передает АПА, об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение.

По данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание “исламского халифата” на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.