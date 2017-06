Qazaxstanda avtobus 8 avtomobilə toqquşub (VİDEO)

Bakı. Trend:

Qazaxstanda avtobus 8 avtomobilə toqquşub.

Trend-in məlumatına görə, Alma-Ata şəhərində baş verən qəza nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırılma aparılır.