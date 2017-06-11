В Иране задержали еще шесть человек, причастных к атакам в Тегеране

2017-06-11 11:35 | www.oxu.az | 2

Власти Ирана сообщили о задержании еще шести человек, причастных к нападениям Тегеране, жертвами которых стали 17 человек.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

Как сообщило ранее агентство Tasnim, иранская разведка заявила, что силы безопасности страны уничтожили главаря группы боевиков, спланировавшего атаки в Тегеране.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.

A.M.