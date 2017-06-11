Анкара вносит вклад в урегулирование кризиса вокруг Катара - глава МИД

2017-06-11 11:48 | www.trend.az | 3

Анкара продолжает вносить вклад в урегулирование дипломатического кризиса вокруг Катара, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Анадолу.

По его словам, Турция в курсе политической ситуации в регионе и считает ошибочным решение ряда стран принять дипломатические меры против Катара, в особенности во время священного Рамазана, когда следует укреплять братство и усиливать солидарность.

"Тем более мы считаем ошибочными меры, принятые не против правительства стран, а против конкретных лиц. Анкара считает, что ограничения на ввоз продовольствия и медикаментов в Катар в священный месяц Рамазан противоречит духу ислама. В чем виноваты люди?",- сказал глава турецкой дипломатии.

Министр подчеркнул, что дружеские и братские страны должны стремиться урегулировать все разногласия путем диалога.

Ранее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив правительство страны в связях с террористическими организациями.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для Катара и потребовали, чтобы катарские дипломаты покинули их территорию в течение 48 часов.

К дипломатическим мерам против Катара присоединились Мальдивские острова и правительство Тобрука в Ливии.