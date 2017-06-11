Предупреждение от синоптиков: В Азербайджане погода резко ухудшится

2017-06-11 12:36 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в отдельных местах возможны кратковременные дожди, временами усиливающийся северный ветер, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем - 25-30, в Баку ночью – 18-20, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 35-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, возможны ливни, местами усиливающийся западный ветер.

Ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Синоптики Национального департамента гидрометеорологии предупреждают, что с 12 по 13 июня в некоторых районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, грозовые дожди, местами возможны ливни и град. Ожидается повышение уровня воды в реках. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с.