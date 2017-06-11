Массовое отравление детей в Сумгайыте не связано с питьевой водой - Азерсу

2017-06-11 13:18 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В Сумгайыте и в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев дети отравились не от питьевой воды, сообщили в воскресенье Trend в ОАО "Азерсу".

Согласно сообщению, в ОАО девятого июня поступила информация о массовом отравлении детей питьевой водой. Сотрудники ОАО и центральной лаборатории провели анализ образцов воды.

В результате проведенного анализа случаев изменения качества воды не было выявлено, никакой угрозы для здоровья человека нет, показатели качества воды соответствуют стандартам, говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ОАО и центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения также провели мониторинг на местах, взяли пробы воды и отправили их для анализа в лабораторию. Общественность будет проинформирована о результатах анализа.

Отметим, что около 60 малолетних детей поступили в Сумгайытскую городскую детскую больницу №1 с диареей и рвотой.

Как сообщила Trend руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Лия Байрамова, в настоящее время жизни и здоровью обратившихся в больницу детей ничего не угрожает.