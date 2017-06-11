«Азерсу» распространило информацию в связи с массовым отравлением – ОБНОВЛЕНО

2017-06-11 13:28 | www.oxu.az | 3

В Сумгайыте и в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев дети отравились не от питьевой воды.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в ОАО «Азерсу».

Согласно сообщению, в ОАО девятого июня поступила информация о массовом отравлении детей питьевой водой. Сотрудники ОАО и центральной лаборатории провели анализ образцов воды.

В результате проведенного анализа случаев изменения качества воды не было выявлено, никакой угрозы для здоровья человека нет, показатели качества воды соответствуют стандартам, говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ОАО и центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения также провели мониторинг на местах, взяли пробы воды и отправили их для анализа в лабораторию. Общественность будет проинформирована о результатах анализа.

Отметим, что около 60 малолетних детей поступили в Сумгайытскую городскую детскую больницу №1 с диареей и рвотой.

Как сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Лия Байрамова, в настоящее время жизни и здоровью обратившихся в больницу детей ничего не угрожает.

09:18

ОАО «Азерсу» распространило информацию в связи с массовым отравлением в Сумгайыте.

Как передает Oxu.Az, руководитель пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы в беседе с APA сообщил, что сразу после публикации в СМИ соответствующей информации на место происшествия были направлены специалисты госпредприятия, которые незамедлительно приступили к проверке: «В поселке Тагиева и в соседних районах были взяты несколько образцов. Предварительная проверка не выявила каких-либо изменений в составе воды, жидкость соответствует нормам и стандартам. Несмотря на это, продолжаются исследования и проверка».

А.Джабраиллы добавил, что обеспечение водой поселка Тагиева осуществляется по водопроводу из Хачмаза: «Население думает, что водоснабжение осуществляется из Джейранбатанского озера. Но это не так. Вода поступает в данный поселок из Хачмаза. Водообеспечение Сумгайыта, поселка Джейранбатан и части Абшеронского района также осуществляется посредством данного водопровода. Однако, интересно, что инцидент зарегистрирован лишь в одном месте».

A.M.