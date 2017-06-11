В Турции продолжается антитеррористическая операция

2017-06-11 13:57 | www.trend.az | 3

В шести районах провинции Диярбакыр юго-востока Турции с 28 мая продолжается операция против террористической организации РПК, передает агентство Анадолу.

В рамках операции, в которой участвуют более 10 тысяч сотрудников сил безопасности страны, уничтожены восемь укрытий террористов, разрушена пещера, которую преступники использовали в качестве склада боеприпасов.

В четырех населенных пунктах района проведены рейды и обыски, задержаны 11 человек. Выявлено местонахождение большого количества оружия и боеприпасов.

Террористическая организация РПК совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация РПК с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов РПК.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.