В Грузии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов

2017-06-11 14:00 | www.trend.az | 3

Грузовой автомобиль врезался в движущийся пассажирский поезд у села Орташени в Горийском районе, передает "Интрефакс" со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

По ее информации, водитель и пассажир грузовика получили травмы и были госпитализированы в одну из клиник города Гори. Водитель отделался переломом ноги, у пассажира сломана рука. Их жизни опасность не угрожает. Машинист поезда и пассажиры не пострадали.

Инцидент произошел на железнодорожном участке Гори-Никози. После столкновения поезд сошел с рельсов. В настоящее время на месте находятся патрульная полиция МВД Грузии и соответствующие службы. С помощью специальной техники поезд пытаются вернуть на пути.

По факту начато расследование по первой части 276-й статьи УК Грузии - нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.

АО "Грузинская железная дорога" пока официально не комментаровало происшедшее.