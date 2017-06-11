АБР готов расширить финансирование проектов в Азербайджане в новых сферах (Эксклюзив)

2017-06-11 14:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готов рассмотреть возможность финансирования проектов в сельском хозяйстве Азербайджана, сказал Trend глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

"Для АБР является приоритетом то, что приоритет для правительства. То есть, если правительство Азербайджана сочтет нужным, например чтобы мы работали в сельскохозяйственном секторе, мы готовы будем рассмотреть соответствующие проекты в этой сфере",- сказал он.

Кроме того, по словам Маннапбекова, банк готов предоставить финансирование для развития сферы среднего специального образования в Азербайджане и начать работать с министерством образования страны, если такой запрос поступит от правительства.

"Мы уже подготовили небольшую почву, более того, предоставили техническое содействие для того, чтобы министерство образования нарабатывало навыки построения сотрудничества с АБР и наполнения этого сотрудничества новым содержанием", - добавил он.

Говоря о необходимости предоставления государственной гарантии по проектам, финансируемым АБР, Маннапбеков отметил, что при выдаче кредитов на проекты частного сектора, банк не требует гарантии от государства.

"Что касается выделения средств по линии государственного финансирования, то в основном заемщиком выступает министерство финансов, поэтому гарантия не требуется. Но если заемщиком является государственная компания, например, Azerishig, то кредитное соглашение подписывается с компанией, а гарантийное соглашение с Минфином", - добавил он.

Портфель банка в Азербайджане составляет 2,8 миллиарда долларов.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Ляман Зейналова)

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