Порошенко рассчитывает, что Украина сможет претендовать на членство в ЕС

2017-06-11 14:15 | www.apa.az | 2

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что страна в будущем сможет претендовать на членство в Европейском Союзе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, с 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны.

Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

По данным Государственной пограничной службы страны, в первые часы с момента отмены виз границу пересекли около 600 жителей страны.

“Чем больший прогресс мы демонстрируем на пути реформ, тем больше аргументов у меня и у украинского народа появляется, чтобы предоставить Украине и перспективу членства в ЕС, потому что Украина — европейская страна”, — сказал Порошенко в ходе торжественных мероприятий на границе со Словакией по случаю начала работы безвизового режима с ЕС, трансляцию вел телеканал “112 Украина”.