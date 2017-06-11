Из музея похищена сабля Надир-Шаха

2017-06-11 14:24 | www.oxu.az | 2

Музей при ГУП «Кубачинский художественный комбинат» ограблен в селе Кубачи, похищено более 90 ценных экспонатов, в том числе сабля Надир-Шаха.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на kavkaz-uzel.eu, на месте кражи работает оперативно-следственная группа, которая пытается раскрыть ограбление по «горячим следам».

Воры вынесли из музея, находящегося при ГУП “Кубачинский художественный комбинат”, более 90 единиц ценных экспонатов. Среди них старинные шашки, сабля Надир-Шаха, шаха Ирана и Азербайджана в 1736—1747 годах, серебряные вазы со вставками из кости, на которых изображены Сталин и Кремль.

По данным издания, в ориентировке, распространенной МВД по Дагестану, говорится о том, что «неустановленные лица вошли в музей, просто взломав входную дверь».

Известно, что музей, где хранились раритетные и дорогостоящие экспонаты (стоимость только сабли Надир-Шаха, по мнению экспертов, на «чёрном рынке» может начинаться с 1 – 2 миллионов долларов США), не имел сигнализации, а также профессиональной охраны.

A.M.