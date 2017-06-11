Криштиану Роналду стал отцом близнецов – ФОТО

2017-06-11 14:33 | www.oxu.az | 3

Семь лет назад у футболиста появился сын, которого также выносила суррогатная мать.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом близнецов – мальчика и девочки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал SIC, дети родились от суррогатной матери.

По информации СМИ, близнецы Ева и Матео появились на свет в минувший четверг, 8 июня. Сам футболист и люди из его окружения пока никак не комментируют эти данные.

Напомним, что у Роналду уже есть один ребёнок – Криштиану-младший, которому через неделю исполнится семь лет. Мальчик также родился от суррогатной матери.

A.M.