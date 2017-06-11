Умер актер Адам Уэст, сыгравший Бэтмена

2017-06-11 14:45 | www.oxu.az | 3

Американский актер Адам Уэст скончался в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в возрасте 88 лет.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Facebook в субботу члены его семьи.

«Адам Уэст спокойно ушел из жизни прошлой ночью после короткой, но храброй битвы с лейкемией. Наш отец всегда считал себя рыцарем в сверкающих доспехах и стремился оказать позитивное влияние на жизни поклонников. Он всегда будет нашим героем», - говорится в заявлении.

Актер исполнил роли в более 50 кинокартинах, а также в десятках телевизионных сериалов. Одной из наиболее успешных для него считается роль супергероя Бэтмена в одноименном телевизионном сериале, основанном на комиксах. Его показывали в США с 1966 по 1968 год. Сериал считается классикой среди многочисленных лент о Бэтмене.

A.M.