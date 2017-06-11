В 26 испанских провинциях объявлен высокий уровень опасности из-за жары

2017-06-11 15:02 | www.apa.az | 3

Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) объявило высокий уровень опасности в 26 провинциях в связи с жарой.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в воскресенье в девяти автономных сообществах страны объявлен “желтый” (высокий) уровень опасности.

При этом 12 и 13 июня агентство объявило “оранжевый” (крайне высокий) уровень в сообществах Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура и Андалусия.

Как сообщается, максимальная температура воздуха в некоторых провинциях может достигать 38 градусов.