Новак и аль-Фалих летят в Баку отдать дань памяти Натигу Алиеву

2017-06-11 14:58 | www.oxu.az | 3

Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих прибудут в воскресенье в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник.

«А.Новак и Х.аль-Фалих прибудут в Азербайджан в воскресенье почтить память скончавшегося на этой неделе главы Минэнерго Натига Алиева. Они посетят могилу покойного министра»,- отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, глава Минэнерго в минувшие выходные был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Состояние Н.Алиева оценивалось как стабильно тяжелое. В понедельник министр отправился в Турцию для продолжения лечения в стамбульской клинике «Florence Nightingale», в пятницу было объявлено о кончине министра, несмотря на усилия врачей.

Натиг Алиев похоронен в субботу во второй Аллее почетного захоронения в Баку.

A.M.