İran'dan Katar'a 4 uçak dolusu yiyecek

2017-06-11 15:32 | www.trend.az | 1

İran, Katar'a dört kargo uçağı ile yiyecek gönderdi. İranlı yetkililerden yapılan açıklamaya göre İran her gün Katar'a 100 ton meyve ve sebze göndermeye hazır.

Terörizmi desteklediği gerekçesiyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi komşu ülkelerin de Katar ile tüm diplomatik ve ticari ilişkilerini kesme kararınınn ardından Türkiye ile birlikte Katar'a bir yardım hamlesi de İran'dan geldi.

İran da tıpkı Türkiye gibi Katar'a yiyecek ve içeçek desteği gönderdi. Şu ana kadar 4 kargo uçağının ülkeye yiyecek ve içeçek taşıdığı belirtiiliyor. Reuters haber ajansı İran'ın talep gelmesi durumunda her gün Katar'a 100 ton sebze ve mevye göndermeyi plandığını belirtiyor.

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntülerde Katar'daki raflarda Türk markalara ait yumurta, süt, yoğurt, tavuk gibi pek çok gıda maddesi görüntülenmiş, hatta raflara Türkiye'den gelmiştir yazan yazılar asıldığı görülmüştü.