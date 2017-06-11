В России задержан 34-летнего жителя Азербайджана

2017-06-11 15:39 | www.apa.az | 2

В районе Аэропорт (Москва) полицейские задержали 34-летнего жителя Азербайджана, который изготавливал и сбывал поддельные дипломы о высшем образовании.

Как передает АПА со ссылкой на vm.ru, в ходе личного досмотра у него изъяли один поддельный документ, который он уже собирался продавать.

“По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков”, - сообщила “ВМ” руководитель пресс-службы УВД по Северному округу Ясмина Шафигуллина.

К подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.