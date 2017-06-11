İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu... 18 gözaltı var

2017-06-11 16:52 | www.trend.az | 1

TEM Özel Tim ekipleri önceden belirlenen 19 adrese yaptıkları baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 38 mermi ve fişek, kelepçe ile çok sayıda dijital ve basılı doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Hurriyet