В Госдуме намерены ужесточить закон по обороту оружия

2017-06-11 17:06 | www.oxu.az | 3

В России комитет Госдумы по безопасности намерен обсудить вопрос об ужесточении закона по обороту оружия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал глава комитета Василий Пискарев.

«Мы намерены обсудить вопросы об увеличении санкции в виде лишения специального права за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ вплоть до пожизненного», – сказал Пискарев.

Также комитет намерен рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец уже совершал административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия, в состоянии опьянения.

A.M.