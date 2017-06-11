В канцелярии Мэй опровергли информацию о переносе визита Трампа - ОБНОВЛЕНО

2017-06-11 18:08 | www.apa.az | 4

Канцелярия британского премьера не подтвердила сообщения СМИ о переносе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Как передает АПА, в воскресенье газета Guardian сообщила, что несколько недель назад Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что откладывает планирующийся на вторую половину 2017 года госвизит в Соединенное Королевство из-за недовольства этим британской общественности.

“Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров. Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах”, — сообщила журналистам представитель канцелярии премьера.

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17.08

Президент США Дональд Трамп решил отложить государственный визит в Соединенное Королевство на неопределенный срок.

Как передает АПА со ссылкой на газета The Guardian, глава Белого дома сообщил это в телефонном разговоре премьер-министру Терезе Мэй.

По информации издания, причиной такого решения стали опасения американского лидера о негативной реакции на его приезд в британском обществе.