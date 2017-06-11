Журналист Яшар Исаков назначен пресс-секретарем Бакинского Международного Автовокзала

2017-06-11 18:24 | www.apa.az | 3

Журналист Яшар Исаков назначен пресс-секретарем Бакинского Международного Автовокзала

Как передает АПА, Яшар Исаков был помощником начальника Пенитенциарной службы Министерства Юстиции по вопросам прессы.

До этого Яшар Исаков был главным редактором сайтов “Press24.az”, “News24.az”, газет “Биржа плюс” и “Еженедельник”, журнала “Бона Менте”. Его статьи публиковались на сайтах “Day.az” и “1news.az”, “Aznews.az”, а также в газетах “Эхо” и “Наш век”.

Яшар Исаков – бывший офицер полиции. Долгие годы работал в Академии Полиции Министерстве внутренних дел, где преподавал философию, политологию и социологию.