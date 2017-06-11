Капелло стал главным тренером «Цзянсу Сунин»

2017-06-11 18:20 | www.oxu.az | 3

Итальянский специалист Фабио Капелло, последним местом работы которого была сборная России, стал главным тренером «Цзянсу Сунин».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Твиттер китайского клуба.

В субботу Corriere dello Sport сообщила, что контракт с 70-летним итальянцем будет рассчитан на полтора года, а его зарплата составит €10 млн.

После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в таблице чемпионата Китая, имея в активе 8 очков.

Первый матч под руководством Капелло «Цзянсу Сунин» проведёт 18 июня в рамках 13-го тура первенства страны против «Чанчунь Ятай».

A.M.