Трамп отложил государственный визит в Великобританию – ОБНОВЛЕНО

2017-06-11 18:49 | www.oxu.az | 3

Канцелярия британского премьера не подтвердила сообщения СМИ о переносе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в воскресенье газета Guardian сообщила, что несколько недель назад Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что откладывает планирующийся на вторую половину 2017 года госвизит в Соединенное Королевство из-за недовольства этим британской общественности.

«Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров. Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах», – сообщила журналистам представитель канцелярии премьера.

17:29

Президент США Дональд Трамп решил отложить государственный визит в Соединенное Королевство на неопределенный срок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газета The Guardian, глава Белого дома сообщил это в телефонном разговоре премьер-министру Терезе Мэй.

По информации издания, причиной такого решения стали опасения американского лидера о негативной реакции на его приезд в британском обществе.

A.M.