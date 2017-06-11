Австралия поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - министр (ФОТО)

2017-06-11 18:54 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также позицию страны по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявила министр международного развития и тихоокеанского сотрудничества Австралии Кончетта Ферраванти-Уэллс (Concetta Fierravanti-Wells) на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипотношений между двумя странами.

Министр отметила, что Австралия поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта. "Мы призываем все стороны соблюдать режим прекращения огня и избегать эскалации ситуации", - сказала она.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев)