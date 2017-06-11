Американец нырнул в пруд к аллигатору, чтобы поиграть – ВИДЕО

2017-06-11 19:00 | www.oxu.az | 2

Житель американского штата Луизиана явно умеет находить общий язык с хищниками.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Вести, бесстрашный мужчина спрыгнул в пруд, населенный опасными рептилиями, начав играть с одной из них. Пользователи Сети предположили, что он перепутал водного жителя с кошкой или собакой.

Удивительно, но аллигатор не проявил ни малейших признаков агрессии. Судя по видео, хищник был даже рад такому вниманию со стороны человека, сообщает «Мобильный репортер».

Впрочем, такие игры могли закончиться печально. Так, 4 мая на севере Африки представление для гостей одной из крокодиловых ферм едва не обернулось трагедией. Аллигатор вцепился мертвой хваткой в руку кормившего его дрессировщика.

A.M.