Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат мира

2017-06-11 20:11 | www.apa.az | 3

Сборная Англии одержала победу над командой Венесуэлы в финальном матче чемпионата мира — 2017 U20.

Как передает АПА со ссылкой на “championat.com”, встреча прошла в Сувоне (Южная Корея) на стадионе «Сувон Ворлд Кап» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «трёх львов».

Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. На 74-й минуте венесуэльцы могли отыграться, но Адальберто Пеньяранда не реализовал пенальти.

Сборная Англии впервые в своей истории выиграла чемпионат мира U20. Рекордсменом по числу побед в турнире является команда Аргентины, которая шесть раз брала титул.