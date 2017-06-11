Александр Новак: Натиг Алиев был настоящим профессионалом

2017-06-11 20:22 | www.oxu.az | 2

Сегодня российская делегация во главе с министром энергетики Александром Новаком посетила II Аллею почетного захоронения, где почтила память общественно-политического деятеля, покойного министра энергетики Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат», заслуженного инженера Натига Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, к могиле Натига Алиева были возложены венок и цветы.

В интервью журналистам российский министр поделился воспоминаниями о покойном.

«Меня глубоко шокировала новость о преждевременном уходе из жизни моего друга, министра энергетики Азербайджана Натига Алиева. Я его знал как настоящего профессионала, который искренне любил свою профессию. Натиг Алиев профессионально разбирался во всех вопросах энергетики, нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, очень многое сделал для развития энергетики Азербайджана, сотрудничества между нашими странами. Мы вместе работали в Электроэнергетическом совете Содружества Независимых Государств. У меня были очень хорошие отношения с ним. Конечно, потеря большого друга - печальное событие для нас», - сказал российский министр.