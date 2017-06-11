В Шемкире перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

2017-06-11 20:43 | www.apa.az | 3

В Шемкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро АПА, пассажирский микроавтобус «Газель» потеряв управление, перевернулся на автомагистрали Шемкир-Гедабек.

В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие размещены в ЦРБ Шемкирского района. Состояние одного из них оценивается как нормальное, другого – средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.