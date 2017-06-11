В Баку отметили 25-летие дипотношений между Азербайджаном и Австралией (ФОТО)

2017-06-11 20:52 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В Баку отметили 25-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Австралией.

В мероприятии приняли участие министр международного развития и тихоокеанского сотрудничества Австралии Кончетта Ферраванти-Уэллс и другие официальные лица Австралии, председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутат Милли Меджлиса, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Австралия Ханлар Фатиев и другие.

Кончетта Ферраванти-Уэллс отметила, что после распада СССР Австралия признала независимость Азербайджана и между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

По ее словам, в течение этих лет отношения между двумя странами развивались по нарастающей линии и достигли высокого уровня. Также подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами по ряду сфер. Между Азербайджаном и Австралией существует большой потенциал для развития отношений, отметила она.

Австралийский министр подчеркнула, что обе страны эффективно сотрудничают на международной арене.

По ее словам, австралийские специалисты принимали участие в организации первых Европейских игр, соревнований "Формулы-1", IV Игр исламской солидарности и других международных мероприятий в Азербайджане.

Могу с удовлетворением сообщить, что увеличивается количество австралийских туристов в Азербайджане, сказала она.

Кончетта Ферраванти-Уэллс также отметила, что межпарламентские отношения между Азербайджаном и Австралией прекрасно развиваются. В этом деле большую роль играет межпарламентская рабочая группа, подчеркнула она.

Затем Самед Сеидов сообщил, что после установления дипотношений, сотрудничество между двумя странами прошло большой путь развития.

Он отметил, что Австралия всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. "Данная позиция Австралии представляет большое значение для Азербайджана", - сказал Сеидов.

По его словам, за короткий срок была проделана большая работа в сфере межпарламентской группы дружбы и консульства.

Азербайджанский парламентарий подчеркнул наличие большого потенциала для развития сотрудничества между двумя странами.