У берегов Ливии пропали без вести более 50 мигрантов

2017-06-11 21:19 | www.apa.az | 4

Как минимум 52 человека числятся пропавшими без вести после двух инцидентов с перегруженными шлюпками, которые произошли в субботу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, поиском людей руководит береговая охрана Италии.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило о 2,5 тысячах случаев спасения беженцев в Средиземном море у берегов Ливии за последние двое суток.

Ранее Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.