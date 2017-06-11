Министр: РФ, Азербайджан и Иран сотрудничают в создании единого электроэнергетического пояса
2017-06-11 21:21 | www.oxu.az | 3
Россия взаимодействует с Азербайджаном и Ираном в создании единого электроэнергетического пояса.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил в интервью АЗЕРТАДЖ министр энергетики России Александр Новак.
Глава ведомства прибыл в Баку, чтобы почтить память скончавшегося 9 июня руководителя Минэнерго Азербайджана Натига Алиева.
«Мы очень высоко оцениваем наше сотрудничество, работаем вместе в области энергетики, развития взаимоотношений с соседними странами, в том числе в электроэнергетике и по созданию единого электроэнергетического пояса с Азербайджаном и Ираном», - сказал Новак.
Он также подчеркнул, что Россия и Азербайджан вместе реализуют договоренности по балансировке нефтяного рынка между странами, не входящими в ОПЕК.
«Азербайджан здесь занимает одно из ключевых мест», - добавил Новак.
По его словам, две страны продолжают сотрудничество в газовой отрасли.
«Считаю, что это одно из перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», - сказал он.