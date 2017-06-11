Bursa'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

2017-06-11 21:52 | www.trend.az | 1

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ''gaybubet" olarak adlandırılan mahrem evlerde örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine, bazı kişilerin ''gaybubet" evlerinde FETÖ/PDY adına toplantılar düzenledikleri burada örgütün faaliyetlerini sürdürdükleri ve bu evlerde saklandıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bursa'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan "ByLock" programını kullandıkları ve örgüt üyelerince ''gaybubet" olarak adlandırılan bu evlerin gizliliğine azami derecede özen gösterildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA