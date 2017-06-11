Тереза Мэй назначила Дэвида Лидингтона министром юстиции

2017-06-11 22:06 | www.oxu.az | 2

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила бывшего лидера палаты общин Дэвида Лидингтона на пост лорд-канцлера и министра юстиции страны, передает Oxu.Az со ссылкой на Sky News.

Ранее занимавшая эту должность Элизабет Трасс стала первым замминистра финансов.

Также сообщается, что на пост министра труда и пенсий назначен Дэвид Гоук.

При этом министр внешней торговли Лиам Фокс, министр образования Джастин Гиринг, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам регионов Саджид Джавид остались на своих постах.

Ранее сообщалось, что пять министров призвали главу британского МИД Бориса Джонсона сместить Мэй с поста премьера Великобритании.

9 июня стало известно, что Консервативная партия одержала победу на выборах в Британии, однако не получила абсолютного большинства в парламенте.