Тереза Мэй назначила Дэвида Лидингтона министром юстиции
2017-06-11 22:06 | www.oxu.az | 2
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила бывшего лидера палаты общин Дэвида Лидингтона на пост лорд-канцлера и министра юстиции страны, передает Oxu.Az со ссылкой на Sky News.
Ранее занимавшая эту должность Элизабет Трасс стала первым замминистра финансов.
Также сообщается, что на пост министра труда и пенсий назначен Дэвид Гоук.
При этом министр внешней торговли Лиам Фокс, министр образования Джастин Гиринг, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам регионов Саджид Джавид остались на своих постах.
Ранее сообщалось, что пять министров призвали главу британского МИД Бориса Джонсона сместить Мэй с поста премьера Великобритании.
9 июня стало известно, что Консервативная партия одержала победу на выборах в Британии, однако не получила абсолютного большинства в парламенте.