На парламентских выборах во Франции лидирует партия Макрона

2017-06-11 22:12 | www.apa.az | 3

По данным экзит-полов, на парламентских выборах во Франции лидирует партия президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, Республика».

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные телеканала RTBF.

За партию Макрона, предположительно, отдали голоса около 30% избирателей.

Партия «Республиканцы», как ожидается, получила 19-20% голосов,

За «Национальный фронт» проголосовали около 17%, за «Непокоренную Францию» — около 12%, а за «Социалистическую партию» — около 7-8%.