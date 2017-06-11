Катар отказался от помощи России

2017-06-11 22:32 | www.oxu.az | 4

Власти Катара отказались от помощи со стороны России, заявив, что в этом нет необходимости.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказал глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в эфире Россия-24.

Помощь Катару со стороны России предложил вчера министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пообещав сделать все возможное, чтобы кризис вокруг этой арабской страны разрешился.

«Россия предложила нам помощь на случай необходимости, но на данный момент такой необходимости не возникло», - сказал Аль Тани.

По его словам, блокада Катара пока не привела к каким-либо последствиям для жителей этого эмирата.

«Все протекает в обычном ключе, все живут, как и жили. Жизнь продолжается - никаких серьезных последствий», - подчеркнул министр иностранных дел.

Политик также отметил, что правительство его страны считает «слабыми основания» для начала кампании против них со стороны ряда арабских государств (Катар обвиняют в финансировании терроризма - ред.)

«Нам до сих пор не предоставили весомых аргументов и фактов, которые могли бы стать причиной эскалации», - заявил Аль Тани, добавив, что власти Катара будут искать выход из ситуации путем диалога.

Отметим, что сегодня Иран заявил об отправке в Катар пяти самолетов и трех суден с продуктами.

Кроме того, Турция поставляет продукты в Катар.