В Гяндже автомобиль сбил насмерть учительницу – ВИДЕО

2017-06-11 23:04 | www.oxu.az | 5

В Гяндже произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на pressclub.az, в Низаминском районе автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу.

По предварительным данным, погибшая женщина преподавала азербайджанский язык и литературу в средней школе № 7.

Сообщается, что причиной тяжелой аварии стало то, что автомобиль вышел на обгон с другим автотранспортным средством, вследствие чего не смог справиться с управлением на высокой скорости.