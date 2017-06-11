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В Гяндже автомобиль сбил насмерть учительницу – ВИДЕО

2017-06-11 23:04 | www.oxu.az | 5

В Гяндже произошло тяжелое ДТП. 

Как передает Oxu.Az  со ссылкой на pressclub.az, в Низаминском районе автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу. 

По предварительным данным, погибшая женщина преподавала азербайджанский язык и литературу в средней школе № 7. 

Сообщается, что причиной тяжелой аварии стало то, что автомобиль вышел на обгон с другим автотранспортным средством, вследствие чего не смог справиться с управлением на высокой скорости. 

 

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