Жительница Товуза совершила попытку суицида
2017-06-11 23:18 | www.apa.az | 3
Жительница Товузского района совершила попытку самоубийства.
Как сообщает западное бюро АПА, жительница села Дюз Чырдахан Эльнара Гулиева (1978 г.р.) была доставлен в Товузскую центральную районную больницу с диагнозом лекарственное отравление. Ей была оказана соответствующая медпомощь. Состояние женщины оценивается уву средне тяжелое.
По предварительным данным, Э.Гулиева совершила попытку суицида, выпив большую дозу лекарств.