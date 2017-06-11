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Жительница Товуза совершила попытку суицида

2017-06-11 23:18 | www.apa.az | 3

Жительница Товузского района совершила попытку самоубийства.

Как сообщает западное бюро АПА, жительница села Дюз Чырдахан Эльнара Гулиева (1978 г.р.) была доставлен в Товузскую центральную районную больницу с диагнозом лекарственное отравление. Ей была оказана соответствующая медпомощь. Состояние женщины оценивается уву средне тяжелое.

По предварительным данным, Э.Гулиева совершила попытку суицида, выпив большую дозу лекарств.

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